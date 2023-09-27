Юную наркосбытчицу, легализовавшую 3,4 млн рублей от продажи героина и метадона, осудят в Хабаровске

Сотрудники МВд направили материалы дела для рассмотрения по существу в судебную инстанцию.

Следователями российских правоохранительных органов по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 19-летней жительницы административного центра. Девушка обвиняется в трех криминальных эпизодах, связанных с реализацией опиоидных наркотиков. Дополнительно она подозревается по статье за легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправных деяний. В МВД установили, что через мессенджер злоумышленница покупала крупные партии героина и метадона, которые забирала из схронов. Далее он фасовала товар на более мелкие дозы и сбывала через тайники вместе с 25-летним супругом. П

Её супруг выступал в качестве водителя и использовал свою машину для передвижения по разным районам краевого центра с целью оборудования закладок с наркотиками. Продажу сообщники осуществляли через Интернет пресс-служба МВД РФ

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в марте2023 года. Супруги были задержаны в Хабаровске на улице Большой при попытке размещения тайника с 0,5 грамма героина. Запрещенные вещества были скрыты в бутылке из-под прохладительного напитка. ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 4 статьи 174.1 УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа