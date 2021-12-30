Правонарушители, уклоняющиеся от выплат штрафов, занялись благоустройством Луги

Использовать труд правонарушителей на благо жителей Луги предложили полицейские.

В четверг, 30 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области рассказали Piter.tv, что лужские правонарушители занялись благоустройством города.

Полицейские Луги обратились в местную администрацию и предложили использовать на благо жителей правонарушителей, которые уклоняются от уплаты назначенных им в качестве наказания административных штрафов. За неделю профилактической работы лужские полицейские установили 40 местных жителей, уклоняющихся от штрафов.

Как правило, это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, нежелающие платить алименты. В отношении таких лиц дополнительно возбуждены административные дела по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Местная администрация и полиция решили назначить "уклонистам" обязательные работы. Так, нарушители будут помогать благоустраивать Лугу.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО