Час Фриман объяснил, что у Тегерана есть возможности противостоять США на ближайшее время.

Иранское руководство сорвало американские военные планы на Ближнем Востоке, выступив с инициативой открыть Ормузский пролив. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что

Одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные. <…> Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал. Час Фриман, эксперт

Западный аналитик выразил уверенность в том, что Иран в настоящее время находится в выигрышном положении по сравнению с США, потому о у ближневосточного государства фиксируются значительные запасы нефти, которые находятся за пределами Ормузского пролива. Таким образом Тегеран не останется без доходов в ближайшее время.

Фриман: отказ США от деблокирования пролива стал победой Ирана.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen