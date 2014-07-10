Фриман: отказ США от деблокирования пролива стал победой Ирана

Эксперт из США полагает, что что акваторию региона нельзя открыть военными методами.

Публично отказавшись от деблокирования акватории Ормузского пролива, американский президент-республиканец Дональд Трамп призвал весь мир к заключению сделки с Тегераном. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что позиция лидера Белого дома ознаменовала собой победу для иранского руководства.

Те, кто напрямую зависит от Ормузского пролива в части поставок нефти, газа, удобрений, алюминия, серы и так далее, должны сами найти способ открыть пролив. В сущности, здесь простая логика: пролив нельзя открыть военными средствами. <…> Час Фриман, эксперт

Аналитик уточнил, что странам придется заключить соглашение с Ираном, а также заплатить особую пошлину за проход судов через акваторию Ормузского пролива. Этот денежный сбор, предположительно, будет взиматься либо в иранских риалах, либо в китайских юанях. Таким образом глава США сообщил союзникам о том, что те должны вести переговоры с Тегераном для того, чтобы продолжать пользоваться маршрутом, потребуется добиться договоренности с Ираном.

Из-за конфликта в Иране Украина может остаться без ракет ПВО.

