Эксперт рассказал о нехватке американского вооружения для конфликта на Ближнем Востоке.

Из-за ближневосточного вооруженного конфликта киевский режим может остаться без важнейших для себя видов вооружений. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что нехватка американских зенитных ракет может оказать самое непосредственное влияние на ситуацию на земле для Вооруженных сил Украины. В текущий момент вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе изымает комплексы противовоздушные и противоракетные собственного производства Patriot, THAAD и прочие системы из районов Тихоокеанской Азии. Также те поставки, которые должны были идти на Украину, будут перенаправлены, предположительно, на территорию Западной Азии.

За первые пять дней этого конфликта <…> США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. <…> Годовой объем производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, был израсходован весь годовой запас этих ракет. Час Фриман, эксперт

Эксперт задался вопросом о том, для чего российскому руководству потребуется начинать наступление, если они могут просто подождать момента, пока Украина частично не останется без вооружений, которые в свою очередь уйдут в Израиль, США и Западную Азию через европейские страны.

Фриман: Трамп стремится выпутаться из авантюры на Ближнем Востоке звонком Путину.

