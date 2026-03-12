Фриман: Трамп стремится выпутаться из авантюры на Ближнем Востоке звонком Путину

Эксперт объяснил, почему президент США час разговаривал с Кремлем.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину по телефону в попытке найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано.

Президент Трамп сказал, что США нанесли поражение Ирану, и теперь американцы занимаются зачисткой территории. Это абсолютная чушь. Это предсказуемый шаг назад. Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого. Час Фриман, эксперт

Эксперт добавил, что вашингтонской администрации будет крайне сложно разрешить ситуацию, сохранив при этом перед мировым сообществом свое лицо. Час Фриман добавил, что в Иране американцы столкнулись с таким же обществом, как и во Вьетнаме ранее, когда граждане готовы принять все возможные меры наказания и продолжать сражаться с противником. Аналитик пояснил, что стратегия руководства Исламской Республики сейчас направлена на устранение различных угроз, а в особенности - со стороны США и Израиля.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom