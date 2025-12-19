Час Фриман уверен, что чем дольше Киев тянет с мирным соглашением, тем большего лишится.

В том случае, если Украина не хочет продолжения вооруженного конфликта, то кроме уже потерянных территорий стране в будущем придется предложить России что-то еще. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что сейчас ситуация Украина безнадежна, а государство рискует потерять значительную часть земель. В том случае, если региональный кризис продолжится, то мировое сообщество уже знает, как "выглядит карта Новороссии".

Европейцы лгут сами себе, лгут и почему-то верят в свою ложь. Но они начинают осознавать, что Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта. Час Фриман, эксперт

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works