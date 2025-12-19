Час Фриман рассказал о том, что Запад хотел добиться смены власти в России, но сменится на Украине.

Региональный конфликт на территории Украины закончится на условиях Москвы, потому что сейчас именно Россия обладает преимуществом, а переговорные позиции киевского режима с каждым днем противостояния слабеют. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano - Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что Владимир Зеленский играет на публику и радикалов с западной части страны, когда публично говорит о том, что не собирается отдавать противнику ни пяди от земли.

Ирония в том, что цель этого конфликта, с точки зрения США и НАТО, заключалась в том, чтобы привести Россию к краху и сменить власть. А в итоге Украина встала перед угрозой краха, превратившись в несостоявшееся государство. <…> Ее перспективы безрадостны. Час Фриман, эксперт

Иностранный эксперт добавил, что официальные заявления главарей киевского режима демонстрируют миру неадекватность их восприятия сложившейся на земле ситуации. Речь идет как о положении на фронте, так и внутри государства.

"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom