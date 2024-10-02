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"Такого еще не было". В США сделали заявление о спецоперации

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Час Фриман считает, что ВСУ лишатся еще больших территорий.

Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что украинские журналисты уже начали признавать факт того, что линия фронта разрушается.

Русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте. Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях.

Час Фриман, эксперт

"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: донбасс, переговоры, час фриман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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