Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что украинские журналисты уже начали признавать факт того, что линия фронта разрушается.

Русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте. Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях.

Час Фриман, эксперт