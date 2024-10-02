Российские войска продвигаются вперед очень быстро на Донецком театре военных действий. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что украинские журналисты уже начали признавать факт того, что линия фронта разрушается.
Русские наступают с такой скоростью, какой еще не было в этом конфликте. Еще не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя, так что переговоры должны быть, да. И они будут в основном на российских условиях.
Час Фриман, эксперт
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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works
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