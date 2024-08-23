Час Фриман напомнил, что ВСУ теряют позиции на Донбассе.

Атака Вооруженных сил Украины на территорию Курской области станет трагедией для киевского режима из-за больших потерь. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист объяснил зрителям программы, что командование попыталось поднять низкий моральных дух среди солдат после провала летнего контрнаступления. Также руководство ВСУ рассчитывало отвлечь Вооруженные силы России от наступления на Донбассе. Для выполнения задачи на курском направлении ВСУ перебросили в приграничный российский регион свои лучшие войска и лучшее оборудование.

Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. <…> Я думаю, что это закончится трагически для Украины. Час Фриман, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works