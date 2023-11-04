Час Фриман оценил пользу для России от военных поставок НАТО для ВСУ.

Российские военнослужащие освободят из-под контроля киевского режима город-порт Одессу и перекроют Украине доступ к Черному морю в случае дальнейшего продолжения регионального конфликта. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист полагает, что подобное развитие событий станет для ВСУ губительным, так как армия и так уже лишилась значительной части "пушечного мяса".

Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, <…> что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю. Час Фриман, эксперт США

Американец добавил, что страны коллективного Запада совершили ошибку, когда решили спровоцировать конфликт между двумя странами. Это связано с тем, что военный потенциал России стал только сильнее в результате боевых действий, а Москва теперь знает, как нейтрализовать вооружение Североатлантического альянса в случае возможного противостояния с НАТО.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works