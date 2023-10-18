Час Фриман считает, что Запад не примет Киев в НАТО.

Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Москва готовит свое наступление. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что в будущем Украина будет представлять из себя страну с меньшими территориями и гражданским населением. Эксперт считает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский опрометчиво доверял западным партнерам о том, что они будут его защищать "до победного конца". Однако теперь он не может не понимать, что получил от международных союзников лишь гору трупов и перспективу лишиться выхода к акватории Черного моря.

По меньшей мере две армии ВСУ были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских. Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина. Час Фриман, эксперт США

Американец пояснил, что что отсутствие желания членов Североатлантического военного альянса принимать Украину в НАТО приведет к тому, что стране придется принять нейтральный статус.

"Много крови". В США вынесли Украине приговор.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works