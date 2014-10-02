Чэс Фримэн рассказал о том, что на кону стоит государственность в Киеве.

Киевский режим не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель в региональном конфликте. Соответствующее мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Иностранный эксперт заметил, что переговоры между Киевом и Москвой в случае их осуществления будут вестись не на украинских условиях. Он указал на тот момент, что предыдущие договоренности между странами были бы гораздо выгодными вариантами для местного правительства.

С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон. Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону Чэс Фримэн, дипломат США

"Все напрасно": в США сообщили Украине неприятную правду.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works