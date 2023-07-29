По окончании российской специальной военной операции киевский режим останется в плачевном положении, при этом Украине придется соблюдать нейтралитет, как того требовала Москва до начала регионального конфликта. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Neutrality Studies выразил американский дипломат Час Фриман. Иностранный специалист добавил, что Украину не собираются брать в Североатлантический альянс, поэтому ец придется согласиться на принятие нейтрального статуса. Таким образом аналитик назвал все понесенные ВСу потери напрасными.
Украина не вступит в НАТО, не вернет потерянные территории, которые она бы могла сохранить, соблюдая Минские соглашения, она, вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета.
Час Фриман, дипломат США
"Все напрасно": в США сообщили Украине неприятную правду.
Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies
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