Скотт Риттер оценил шансы ВСУ на победу.

Украинский президент Владимир Зеленский вновь начал контрнаступление Вооруженных сил Украины, так как страны коллективного Запада готовы закончить региональный конфликт не на условиях киевского режима. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что Киев перебрасывает армию к линии фронта, так как ему важно убедить Вашингтон и НАТО в том, что солдаты способны одержать победу в сражении на поле боя.

Мы не говорим об этом публично. Мы говорим об этом в частном порядке. Мы готовим их к неизбежности завершения этого конфликта не на условиях Украины. Именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление. Путин побеждает... Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что западные лидеры смирились с тем, что Украина не может победить в конфликте с Россией, поэтому говорят украинцам о том, чтобы они готовились к переговорам о прекращении войны на условиях Владимира Путина. Владимир Зеленский якобы продолжит свои атаки для того, чтобы доказать Западу обратное. Скотт Риттер добавил, что это невозможно, так как Москва на текущий момент практически выиграла за счет своей мощи.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom