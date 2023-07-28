Скотт Риттер рассказал о том, что ATACMS будут уничтожены российскими ПВО в зоне СВО.

Вооруженные силы России нанесли серьезный урон Вооруженным силам Украины, значительно сократив количество гаубиц M-777 американского производства у киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

На HIMARS охотятся, его уничтожают, но еще некоторое количество их остается у ВСУ. У россиян есть большой успех в ликвидации M-777. По ним нанесен опустошающий удар, сокративший число этих установок. Скотт Риттер, экс-офицер США

Ранее иностранный специалист говорил о том, что российские военные заметно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине, приглушив GPS-сигналы ракет собственными мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Аналогичная судьба может ожидать установки ATACMS в том случае, если эти комплексы будут переданы властями США в качестве военной помощи для ВСУ. Скотт Риттер добавил, что эти системы будут подавлены и уничтожены в воздухе российской противовоздушной обороной.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty