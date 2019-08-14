"Сотрут границу". В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского

Скотт Риттер оценил возможное соглашение между Польшей и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о формировании единого государства. Такое мнение огласил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что подобное событие станет очень рискованным, так как может привести мир к очень опасной эскалации украинского кризиса до прямого столкновения между Москвой и Варшавой. Однако киевский режим может решиться на такие действия из-за отчаяния.

Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что в настоящее время украинские власти разыскивают пути для собственного спасения, а речь уже не ведется о победе, так как Киев не способен выиграть в региональном конфликте. Скотт Риттер добавил, что на западе это "все прекрасно понимают".

"Они серьезно напуганы". В США заявили о панике в НАТО из-за хода Путина.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner