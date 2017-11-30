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"Они серьезно напуганы". В США заявили о панике в НАТО из-за хода Путина

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Скотт Риттер объяснил, почему США наращивают силы в Польше.

В Североатлантическом военном альянсе серьезно обеспокоены перспективой перехода граждан России в наступление до государственных границ Польши из-за быстрого разгрома армии киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Gegenpol сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Контингент в Польше не укрепляли, потому что верили, что Украина победит в этой войне. Очевидно, что этого не произойдет, и очень скоро НАТО придется иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ. Они напуганы.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист заметил, что в странах коллективного Запада не ожидали такого грозного противника у своих восточных рубежей. Теперь руководству  в Вашингтоне приходится принимать меры по усилению собственных боевых дивизий на территории Польше ради того, чтобы предотвратить панику в военном блоке Североатлантического альянса.

"Этого невозможно избежать": разведчик вынес приговор Украине.

Фото и видео: YouTube / Gegenpol

Теги: владимир путин, нато, польша, разведка, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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