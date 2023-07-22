Скотт Риттер считает, что Польша может отнять у Киева часть территорий.

Украина потеряет часть своей территории в результате присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-проекта U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист добавил, что распад государства с киевским режимом приведет к региональному конфликту, который может возникнуть внутри Европейского союза и НАТО.

Невозможно избежать того, что Польша придет и заберет часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер напомнил журналисту о том, что Варшава входит в состав ЕС и Североатлантического военного альянса. В том случае, если польские власти решат отобрать у киевского режима территории, то такая ситуация спровоцирует новый кризис между поляками и оставшимися членами Евросоюза. Этот момент станет начало развала союза в Европе. Аналитик полагает, что Россия не будет препятствовать этому процессу.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty