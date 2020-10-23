"Трупы повсюду". Американский разведчик раскрыл шокирующую ложь Киева

Киевский режим бросает тысячи раненых украинских солдат на поле боя, а затем оставляет их умирать без надежды на спасение. Такое мнение в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что Вооруженные силы Украины бросают пострадавших бойцов, поэтому земля на текущий момент "усеяна" трупами украинских представителей.
Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
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Фото и видео: YouTube / Reporterfy Media & Travel
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