Скотт Риттер рассказал, что земля "усеяна" трупами украинских солдат.

Киевский режим бросает тысячи раненых украинских солдат на поле боя, а затем оставляет их умирать без надежды на спасение. Такое мнение в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что Вооруженные силы Украины бросают пострадавших бойцов, поэтому земля на текущий момент "усеяна" трупами украинских представителей.

Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Reporterfy Media & Travel