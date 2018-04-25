"Все случилось быстро". Зеленскому сообщили неприятные новости об Одессе

Скотт Риттер рассказал о возможностях России по военным ударам объектов ВСУ.

Россия "ударами возмездия" по Одессе доказала то, что киевский режим не способен отражать атаки по собственным военным объектам. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Stephen Gardner сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло властям никаких результатов на поле боя. Военный полагает, что при необходимости Москва способна продолжить атаковать объекты противника не только в Одессе, но также и других крупных городах соседнего государства.

Я думаю, что русские уже были готовы ко всему. Посмотрите, как быстро все было сделано. Они знают расположение всех систем и объектов. Они хорошо организовали операцию. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner