Скотт Риттер оценил шансы на вступление в конфликт НАТО.

Украинские Вооруженные силы испытывают нехватку солдат, поэтому единственным шансом для киевского режима остается вмешательство НАТО в региональный конфликт. При этом такое развитие событий будет означать для планеты начало третьей мировой войны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский полковник морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил журналистам, что молодые люди в стране просто боятся выходить на улицы из дома, так как их в любой момент могут забрать в военкомат.

Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее.... Скотт Риттер, экс-полковник США

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ потерпят полное поражение к концу лета.

Фото и видео: YouTube / Redacted