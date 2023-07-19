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В США раскрыли самоубийственный план Киева

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Скотт Риттер оценил шансы на вступление в конфликт НАТО.

Украинские Вооруженные силы испытывают нехватку солдат, поэтому единственным шансом для киевского режима остается вмешательство НАТО в региональный конфликт. При этом такое развитие событий будет означать для планеты начало третьей мировой войны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский полковник морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил журналистам, что молодые люди в стране просто боятся выходить на улицы из дома, так как их в любой момент могут забрать в военкомат.

Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради нее....

Скотт Риттер, экс-полковник США

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ потерпят полное поражение к концу лета.

Фото и видео: YouTube / Redacted

Теги: всу, контрнаступление, нато, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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