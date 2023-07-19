Эксперт оценил сроки, в которые Киев израсходует запасы, отправляемые американцами.

У американских властей не остается боеприпасов из-за помощи Вооруженным силам Украины. такое мнение высказал в эфире YouTube-проекта Redacted бывший разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что киевский режим ежедневно тратит от пяти до семи тысяч артиллерийских снарядов. Однако в США могут производить только 85 тысяч боевых снарядов в год. Такими темпами ВСУ потратят поставки США менее, чем за один месяц.

То, что Пентагон никогда не скажет, то, что никогда не скажет президент: если США сейчас начнут воевать, они не смогут победить ни в одном конфликте. Почему? У нас нет боеприпасов. Почему? Мы все отдали Украине... Скотт Риттер, экс-экспер США

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Фото и видео: YouTube / Redacted