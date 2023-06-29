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Экс-инспектор ООН: Россия ударом в Краматорске уничтожила американских наемников

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Скотт Риттер рассказал о ликвидации украинских центров принятия решений в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы в ходе удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для поддержки Вооруженных сил Украины американских наемников. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона высказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, а также по совместительству экс-офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

Цель, которая была поражена  в Краматорске <...> там было полно американского военного персонала, который прилетел из Румынии на двух вертолетах Blackhawk, они отключили транспондеры после пересечения границы...

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Специалист добавил, что одной из задач этих вертолетов американского производства была эвакуация раненых бойцов с поля сражений. Экс-инспектор ООН подчеркнул, что Россия продолжит наносить удары по военным центрам принятия решений на Украине. По его словам, такая деятельность повлечет за собой вред для всех вовлеченных в конфликт сторон.

"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: иностранные наемники, краматорск, оон, сво, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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