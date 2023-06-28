Скотт Риттер рассказал о провалившемся контрнаступлении ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский знает, что поставленное странами коллективного Запада вооружение никак не поможет армии киевского режима в региональном конфликте с Россией. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала американского журналиста Ричарда Медхерста рассказал бывший разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист добавил, что именно поэтому глава государства надеется на прямое вмешательство стран-членов НАТО в кризис.

Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО.... В таком случает возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ – ничего. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Аналитик из США полагает, что та причина, по которой украинский лидер продолжает требовать больше западного оружия, зная, что оно не поможет ВСУ и будет уничтожено, заключается в том, что на самом деле Владимир Зеленский надеется, что ликвидация поставок в зоне сражений послужит достаточной мотивацией для руководства Североатлантического военного альянса принять непосредственное участие в конфликте, помочь киевскому режиму выиграть на поле боя.

"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Richard Medhurst