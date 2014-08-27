Скотт Риттер рассказал о печальной ситуации, в которой находятся ВСУ.

Вооруженные силы Украины застряли в смертельной петле, постепенно теряя в своих рядах наиболее опытных солдат. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона сделал американский разведчик морской пехоты в отставке Соктт Риттер. Иностранный эксперт полагает, что дальше ситуация для армии киевского режима сложится только хуже. Гость шоу пояснил, что в настоящий момент украинские власти остаются в тяжелом положении. Они обладают западным вооружением и техникой, однако солдаты не знают, как ей пользоваться. А новобранцы не обладают достаточным уровнем подготовки и опыта для того, чтобы выжить в сражениях против российских сил.

Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это "убийственный алгоритм". Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong