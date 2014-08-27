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"Дальше только хуже". Разведчик сообщил ужасные новости о ВСУ

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Скотт Риттер рассказал о печальной ситуации, в которой находятся ВСУ.

Вооруженные силы Украины застряли в смертельной петле, постепенно теряя в своих рядах  наиболее опытных солдат. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста  Дэнни Хайфона сделал американский разведчик морской пехоты в отставке Соктт Риттер. Иностранный эксперт полагает, что дальше ситуация для армии киевского режима сложится только хуже. Гость шоу пояснил, что в настоящий момент украинские власти остаются в тяжелом положении. Они обладают западным вооружением и техникой, однако солдаты не знают, как ей пользоваться. А новобранцы не обладают достаточным уровнем подготовки и опыта для того, чтобы выжить в сражениях против российских сил.

Они отправляют людей с недостаточной подготовкой, опытом. Это означает, что их смертность на поле боя растет, и чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это "убийственный алгоритм".

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: всу, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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