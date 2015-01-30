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"Будет ответный удар". Разведчик из США рассказал, что Россия готовит ВСУ

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Скотт Риттер оценил будущее СВО.

Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала американского журналиста Ричарда Медсерста сделал бывший разведчик США в отставке Скотт Риттер.

Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что украинские войска не только не добились успеха во время своей атаки в хоне проведения специальной военной операции, но также и понесли большие потери личном составе и технике. Сейчас Россией уничтожены сотни единиц западной бронетехники.

На Западе назвали причину неизбежной победы России.

Фото и видео: YouTube / Richard Medhurst

Теги: всу, разведка, сво, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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