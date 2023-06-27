Скотт Риттер рассказал о том, что Запад хочет причинить России боль.

Запад не сможет победить Россию, так как для Москвы речь идет о борьбе за жизнь. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. Аналитик уверен в том, что граждане РФ понимают тот момент, что региональный конфликт напрямую связан с вопросом их выживания.

Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле. Скотт Риттер, экс-разведчик США

По мнению иностранного специалиста, в настоящее время Украина получает западные технологии и вооружения для того, чтобы американские власти не получали "тела американских солдат в мешках". По мнению Скотта Риттера, в этом и кроется главное преимущество России. Аналитик не думает, что невозможно превзойти страдание россиян, так как они готовы платить любую цену за сохранение своей нации. При этом страны коллективного Запада не готовы платить хоть что либо за причинение России боли.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty