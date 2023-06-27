Скотт Риттер рассказал об обмане Запада в обещаниях ВСУ.

Ложь Североатлантического альянса о скорой победе Вооруженных силах Украины во время контрнаступления лишь обрекла граждан страны на уничтожение и провал. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала сделал американский отставной военный разведчик Скотт Риттер. Гость шоу дал интервью ведущему проекта, журналисту Ричарду Медхерсту.

НАТО обманула украинцев. Они провели военную игру, давшую украинцам ложное чувство надежды. Альянс добровольно послал этих солдат на смерть. У украинцев шансов нет. <…> Все закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для ее спонсоров из НАТО. Скотт Риттер, эксперт из США

Иностранный специалист заметил, что руководство НАТО убедило киевский режим и украинского президента Владимира Зеленского в том, что его долгожданное наступление закончится победой для страны. Скотт Риттер считает, что западные союзники продемонстрировали политику компьютерную симуляцию сценария, в котором ВСУ побеждают российскую армию. Однако в реальности данная атака со стороны противников приводит лишь к большим потерям в их личном составе, а также уничтожению западной техники на поле сражений.

В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за сожженной техники НАТО.

Фото и видео: YouTube / Richard Medhurst