Скотт Риттер оценил неуспехи ВСУ на поле боя.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется признать поражение киевского режима из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-проекта Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время глава государства пытается всячески ублажить своих хозяев из НАТО, создавая видимость больших успехов армии в преддверии проведения саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Если приехать в Вильнюс 11 июля, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл. Имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад. Скотт Риттер, экс-развечик США

Скотт Риттер добавил, что украинский вопрос станет одной из наиболее важных тем обсуждений в НАТО на саммите. Он добавил, что постановление о начале контрнаступления ВСУ принималось исключительно на основе политических соображений, но Владимиру Зеленскому не удалось реализовать военный сценарий, который хотели видеть руководители из Североатлантического альянса.

Напомним, что саммит западного военного блока намечен на 11-12 июля.

Американский разведчик заявил о панике Байдена после заявления Путина.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom