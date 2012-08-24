Скотт Риттер оценил позицию Владимира Путина и западных политиков.

Российский президент Владимир Путин полностью контролирует ход украинского конфликта, а лидер Белого дома Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранец уверен в том, что главу государства РФ ничто не может смутить, потому что он уверен в силе армии и Москвы. Аналитик из США призвал сравнить и сопоставить это положения со всеми остальными политиками, которые находятся на стороне коллективного Запада. Скотт Риттер пояснил, что президент США не может выступить перед спонсорами, не впадая при этом в истерику по поводу "реальной угрозы российской ядерной атаки".

Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют... Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер напомнил ведущему шоу и зрителям о том, что Вооруженные силы России уничтожают все, что страны-члены НАТО поставляют Украине. Прим этом в Москве всегда были готовы начать переговоры с киевским режимом. Эксперт уверен, что таким образом Америка проиграет этот региональный конфликт, а Россия будет готова сесть с Западом за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Экс-разведчик США назвал Владимира Путина единственным взрослым человеком в комнате, добавив, что именно этот политик играет ведущую роль в ситуации.

Экс-разведчик Риттер: боевые действия на Украине кончатся к началу осени победой России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom