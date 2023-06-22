Скотт Риттер оценил контрнаступление ВСУ.

Основная фаза боевых действий на Украине и в зоне проведения специальной военной операции закончится к осени текущего года. Такое мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что попытки киевского режима контратаковать Россию провалятся, а ответные удары Вооруженных сил РФ завершатся освобождением всей территории новых регионов страны и формированием буферной зоны вокруг них.

У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается "медленнее, чем хотелось бы" киевскому режиму.

Американский разведчик рассказал, как Киев должен отплатить США за "помощь".

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty