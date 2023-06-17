Скотт Риттер обвинил Марка Милли в недостаточной подготовке бойцов ВСУ.

Украинским властям стоит подать в суд на председателя американского Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Такого мнения придерживается бывший разведчик США в отставке Скотт Риттер. Своей позицией аналитик поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, <…> без поддержки с воздуха — это убийство. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист пояснил в эфире программы, что если бы это было американское наступление и бойцы несли такие же потери в личном составе, как сейчас несут Вооруженные силы Украины, то генерал Марк Милли уже давно находится под судом по статье за преступную халатность при обучении и тренировки солдат. Скотт Риттер напомнил о том, что прежде чем отравить военных-морпехов на службу, они должны пройти как минимум полгода подготовки. А ВСУ имеют только молодых ребят, отправленных на службу в марте 2023 года, которых обучали несколько недель, после чего еще месяц - в Германии. В результате новобранцы не знают, что им делать на поле боя, так как некомпетентны.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom