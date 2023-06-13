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Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России

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Скотт Риттер оценил героизм русских женщин.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность российского лидера Владимира Путина. Иностранец заметил, что приход к власти политика спас страну от разрушения и гибели. По мнению эксперта, Владимир Путин стал лучшим главой государства по сравнению с действующими мировыми политическими фигурами. Скот Риттер также восхитился героизмом русских женщин.

Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить...Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Аналитик пояснил, что российские женщины поддерживали свои семьи, работали и помогали своим детям получать образование, чем и спасли российское общество в период, зафиксированный после распада Советского Союза, а также продолжают укреплять государство и сейчас.

"Путин предупреждал". В США рассказали об истерике Зеленского.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty

Теги: владимир путин, скотт риттер, советский союз, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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