Экс-редактора Ura.ru Аллаярова осудили на пять лет по делу о взятке

Журналист признан виновным по делу о даче взятки.

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга приговорил бывшего редактора свердловского информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима.Соответствующей информацией делятся журналисты из зала судебных заседаний. Известно, что фигурант расследования проходил по уголовному делу о даче взятки. Государственное обвинение уточнило, что денежные средства предоставлялись бывшему сотруднику полиции. За материальное вознаграждение оперативник предоставлял сводки МВД журналистам.

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима. речь судьи

Редактора Ura.ru оставили под стражей.

