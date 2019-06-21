Петербуржцы стали чаще оценивать партнеров по психотипу

На уровень дохода смотрят в следующую очередь.

На что обращают внимание жители Северной столицы при выборе потенциального партнера? После эпохи слепых свиданий петербуржцы и петербурженки стали уделять больше вниманию совместимости характеров, – сообщают в "Вечернем Петербурге" со ссылкой на аналитику сервиса Mamba.

По данным статистики 88% женщин и 84% мужчин оценивают не только личные качества возможных партнеров, но также также психотип того, с кем идут на первое свидание. Согласно исследованию, практически 9 из 10 респонденток уверены, что именно знание данных психологического анализа позволяют сложить крепкий фундамент будущих отношений.

На материальное состояние смотрят во вторую очередь. Каждый пятый обращает на это внимание и учитывает при выборе партнера. При этом больше половины (58%) девушек считают необходимым прежде всего разобраться в себе, а потом налаживать связи с потенциальным партнером. Мужчины в этом плане отстают, но незначительно – 47% опрошенных также придерживается данного метода.

Также стало известно, что почти половина женщин с опаской относятся к тому, если их будущий партнер имеет признаки тревожного или избегающего типа общения. Одним из главных факторов 24% респонденток считают способность и готовность мужчины работать над собой. Остальные же полагаются на свою симпатию.

Словом, современные петербуржцы стали чаще выбирать осознанный подход к отношениям вместо стихийных связей. Внимательный анализ совместимости заменил собой случайные встречи и спонтанные романы.

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