Социологи: "33% девушек ходят на свидания ради бесплатного ужина"

Также ученые определили примерный портрет таких девушек.

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а ради возможности бесплатно пообедать или поужинать. Данный факт выяснили социологи из университета города Азуса (США).

В ходе исследований были опрошены несколько сотен девушек, из них 33% хотя бы раз ходили на свидание только ради бесплатного угощения. Социологи выявили портрет таких дам. Девушки обладали определенным набором негативных черт характера, называемых "темной триадой". Они могут манипулировать другими людьми, имеют низкий уровень эмпатии (сопереживание другому человеку). Также многие из них страдали от нарциссизма (самолюбование), макиавеллизма (пренебрежение нормами морали) и психопатии (бессердечие по отношению к другим).

Также ученые отметили, что такие формы поведения характерны не только для женщин, но и для мужчин.

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Видео: YouTube/ Наука 2.0