Петербуржец отсудил компенсацию после несостоявшегося ужина с доставкой

Клиент получил деньги и неустойку за так и не доставленные пельмени из ресторана.

Житель Петербурга получил компенсацию после того, как ресторан не выполнил заказ, оформленный в сентябре прошлого года. Мужчина оплатил пельмени стоимостью 1916 рублей и ожидал доставку в течение часа. Курьер запросил дополнительное время, однако к полуночи заказ так и не был выполнен. В службе доставки и в ресторане не смогли помочь клиенту, и блюдо не привезли. Об этом рассказала руководительница Объединенной пресс-службой судов Дарья Лебедева.

Покупатель попытался урегулировать ситуацию с предпринимателем, который пообещал вернуть деньги в течение 10 дней. Однако выплата не была произведена на протяжении года. После этого мужчина обратился в суд с требованием о возврате стоимости заказа, неустойки в размере 6782 рублей и компенсации морального вреда в сумме 10 тысяч рублей.

Перед заседанием ответчик полностью погасил задолженность. Клиент получил 1916 рублей стоимости заказа и неустойку в размере 8085 рублей. Истец согласился с выплатой, и производство по делу было прекращено.

Фото: Pxhere