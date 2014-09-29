Петербурженке вернули сына благодаря вмешательству приставов

Женщина обратилась в суд, поскольку отец удерживал сына у себя на протяжении семи месяцев, лишив ее возможности видеться с мальчиком.

Выборгский районный суд Петербурга в октябре 2025 года вынес решение забрать мальчика, родившегося в 2019 году, у его 48-летнего отца и вернуть ребенка матери. Женщина обратилась в суд, поскольку отец удерживал сына у себя на протяжении семи месяцев, лишив ее возможности видеться с мальчиком.

Дело о возвращении ребенка перешло в ведение подразделения Федеральной службы судебных приставов, специализирующегося на взыскании долгов с организаций. Судебный исполнитель неоднократно предпринимал попытки встретиться с должником по месту жительства, однако застать его дома не представлялось возможным. В процессе исполнения судебного акта пристав направлял отцу ребенка уведомление о необходимости прийти в центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Адмиралтейского района Петербурга для передачи несовершеннолетнего.

Отец, осознав серьезность ситуации, согласился выполнить судебное постановление. Встреча матери с сыном, которой она долго ждала, произошла под контролем работников органов опеки.

Во время часовой беседы мальчик выразил свое желание остаться жить с мамой и маленькой сестрой. Решение суда успешно реализовано, исполнительное производство закрыто.

