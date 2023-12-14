Косметолог рассказала петербуржцам, что делать, если кожа обгорела на солнце

Бороться с солнечным ожогом продуктами питания не стоит, поскольку, к примеру, огурцы и сметана содержат кислоты, повреждающие кожу.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматовенеролог и косметолог Елена Петрова поделилась советами, которые пригодятся, если кожа обгорела на солнце.

По словам специалиста, покрасневшая кожа сигнализирует о солнечном ожоге первой степени. Во-первых, нужно убрать провоцирующий фактор – уйти в тень. Еще обгоревший участок кожи необходимо закрыть тканью.

Бороться с солнечным ожогом продуктами питания не стоит, поскольку, к примеру, огурцы и сметана содержат кислоты, повреждающие кожу. Предпочтение лучше отдать средствам с пантенолом. Также заживляющим эффектом обладает центелла азиатская.

Если вы используете спреи, то не нужно наносить их слишком толстым слоем. Лучше, чтобы продолжались испарение и охлаждение кожных покровов.

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