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Косметолог рассказала петербуржцам, что делать, если кожа обгорела на солнце
Сегодня, 17:10
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Косметолог рассказала петербуржцам, что делать, если кожа обгорела на солнце

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Бороться с солнечным ожогом продуктами питания не стоит, поскольку, к примеру, огурцы и сметана содержат кислоты, повреждающие кожу.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматовенеролог и косметолог Елена Петрова поделилась советами, которые пригодятся, если кожа обгорела на солнце.

По словам специалиста, покрасневшая кожа сигнализирует о солнечном ожоге первой степени. Во-первых, нужно убрать провоцирующий фактор – уйти в тень. Еще обгоревший участок кожи необходимо закрыть тканью. 

Бороться с солнечным ожогом продуктами питания не стоит, поскольку, к примеру, огурцы и сметана содержат кислоты, повреждающие кожу. Предпочтение лучше отдать средствам с пантенолом. Также заживляющим эффектом обладает центелла азиатская. 

Если вы используете спреи, то не нужно наносить их слишком толстым слоем. Лучше, чтобы продолжались испарение и охлаждение кожных покровов.

Фото: pxhere 

Теги: косметолог, солнечный ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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