Косметолог назвала процедуры, которые дают мгновенный эффект

Многие бьюти-процедуры требуют проведения повторного курса.

Косметолог и дерматовенеролог Ольга Затяга рассказала, какие процедуры дают мгновенный эффект. Процедуры лазерной шлифовки и активные пилинги обладают моментальным эффектом, однако реабилитация после них может быть достаточно серьезной. Часто у пациентов лицо становится розовым или красным. Об этом специалист сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Самыми эффективными процедурами с вау-эффектом являются микротоки и миостимуляция. Они особенно действенны, когда есть причина, например, сильные отеки. За 10-15 минут эти процедуры могут придать коже сияние и обеспечить подтяжку.

Специалист отметила, что все процедуры, которые обеспечивают мгновенный эффект, имеют непродолжительное действие. Она объяснила, что можно достичь сияния кожи, эффекта лифтинга и устранения отеков максимально быстро, но это будет похоже на эффект Золушки — через 12 часов все исчезнет.

Есть бьюти-вмешательства, которые нужно повторять с определенной периодичностью. Их преимущество заключается в том, что через полгода-год пациент получит устойчивый эффект, который будет более продолжительным.

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