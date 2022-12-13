Солнечный ожог: чем мазать и как вылечить

Если человек обгорел на солнце, в первую очередь нужно охладить поврежденный участок.

Врач-дерматолог Виталий Тарасов рассказал, что делать при получении солнечного ожога. Специалист дал рекомендации в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Если человек обгорел на солнце, в первую очередь нужно охладить поврежденный участок. Специальные примочки помогут быстро охладить кожу, сузят поверхностные сосуды и уменьшат воспаление. Если возможности сделать примочку нет, необходимо воспользоваться кремом. Добиться охлаждающего эффекта помогут сливки или сметана.

Но это только первичная помощь. После этого могут возникнуть вторичные пигментации, которые нужно лечить, в том числе, в условиях клиники.

Также дерматолог назвал процедуры для идеального загара.

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