Врач рассказала, можно ли мазать сгоревшую на солнце кожу кефиром или сметаной

При лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом.

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова рассказала РИА Новости, можно ли наносить кефир или сметану на кожу после солнечного ожога.

Как уточнила специалист, в кефире содержится кефирный грибок, который может вызвать бактериальную инфекцию кожи. А сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит усиление ожога.

Также на солнечные ожоги нельзя наносить спиртосодержащие лосьоны и косметические средства, так как это наносит коже дополнительные травмы. Нельзя мыть кожу мылом и "перегружать" жирным кремом.

При лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом. Примочки можно делать с охлажденными растворами слабого черного чая, настоя ромашки или шалфея. После этого кожу нужно увлажнить средствами после загара или специальными медицинскими аэрозолями.

Если солнечный ожог распространенный, вызывает сильную боль и жар, то следует как можно быстрее обратиться к врачу.

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