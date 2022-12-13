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Дерматолог назвал процедуры для идеального загара
Сегодня, 16:34
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Дерматолог назвал процедуры для идеального загара

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Универсальное правило – в первые дни на отдыхе нужно максимально защищаться и постепенно увеличивать время пребывания на солнце.

Чтобы похвастаться летом красивым и ровным загаром, начать готовить кожу нужно заранее. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач-дерматолог Виталий Тарасов.

Самая простая процедура – химический пилинг. Сейчас есть пилинги всесезонные, поверхностные, полезные, отметил врач-дерматолог. Они обновляют верхний пересохший слой кожи, способствуют клеточному обновлению и увлажнению. После такой процедуры загар будет ложиться ровнее.

Другой вариант – мезотерапия. В составе инъекционных препаратов кроме гиалуроновой кислоты, есть природный антиоксидант фукоксантин, который защитит кожу от повреждений ультрафиолетом.

Универсальное правило – в первые дни на отдыхе нужно максимально защищаться и постепенно увеличивать время пребывания на солнце, напомнил Виталий Тарасов.

Фото: pxhere

Теги: дерматолог, загар
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье,

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