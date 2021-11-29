Петербурженка получила обвисшее веко после посещения косметолога

Специалистка вколола ей ботокс.

Коррекция морщин обернулась для петербурженки обвисшим веком. Как стало известно Piter.tv, инцидент произошёл в одном из салонов красоты на Выборгском шоссе.

Петербурженка обратилась к косметологу, чтобы убрать морщины. Специалист предложила 38-летней клиентке сделать уколы красоты. Женщина согласилась, и косметолог сделала ей ботокс.

По словам петербурженки, через 10 дней у неё опустилось верхнее веко. Она снова пришла в салон, но косметолог ответила отказом на просьбу исправить данную ошибку. Теперь в деле разбирается полиция.

Ранее косметолог рассказала, есть ли смысл принимать коллаген для улучшения состояния кожи.

Фото: unsplash (Sam Moghadam Khamseh)