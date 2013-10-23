Косметолог рассказала, есть ли смысл принимать коллаген для улучшения состояния кожи

Специалист отметила, что организм человека умеет сам синтезировать коллаген, если человек ведет здоровый образ жизни.

Врач-косметолог Марина Руденко не считает коллаген чудо-средством от морщин. По мнению медика, он приносит столько же пользы, сколько и другие белки, которые содержат аминокислоты. Об этом она рассказала "Петербургскому дневнику".

Специалист отметила, что организм человека умеет сам синтезировать коллаген, если человек ведет здоровый образ жизни. Эксперт считает, что нет смысла принимать коллаген, если у человека есть проблемы с гормонами, уровнем глюкозы, ЖКТ.

Также Марина Руденко уверена, что для насыщения организма коллагеном не стоит есть в большом количестве желе или холодец. Эти блюда являются высококалорийными, а второе еще и содержит большое количество насыщенных жирных кислот и холестерина.

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