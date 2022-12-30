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Врач назвал симптомы болезней, связанных с ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Сегодня, 13:05
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Врач назвал симптомы болезней, связанных с ЖКТ, которые нельзя игнорировать

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Медик попросил всех людей, имеющих проблемы с пищеварением, не нарушать диету и не переедать.

Заведующий 5-м хирургическим отделением (Городским панкреатологическим центром) НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Евгений Батиг рассказал, на какие симптомы нужно обращать внимание за новогодним столом. Он попросил всех людей, имеющих проблемы с ЖКТ, не нарушать диету и не переедать. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Опоясывающие боли в животе часто указывают на острый панкреатит. Если у человека произошла непроходимость кишечника при переедании, возникают схваткообразные боли. При остром аппендиците боли могут носить переменчивый характер, сначала они ощущаются  вверху и опускаются в правую подвздошную область.

Врач отметил, что при проблемах с ЖКТ, нужно обязательно обращаться в больницу. Даже в Новый год стационары работают круглосуточно. 

Ранее на Piter.tv: мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину.

Фото: Pxhere

Теги: врач назвала симптомы болезней, здоровье, новый год, проблемы с жкт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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