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Мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 12:30
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Мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину

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Женщина имеет претензии к медикам.

Мать пятилетнего мальчика, который захлебнулся в бассейне  спортклуба в Сестрорецке, попросила СК о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина уверена, что если бы медики вовремя оказали помощь ребенку, то бы не погиб. Однако главный врач больницы, где пытались реанимировать пострадавшего, считает, что у пациента не было шансов выжить: он находился под водой свыше 10 минут. 

Расследование по смерти мальчика недавно завершили. Руководству Следкома доложат о результатах в ближайшее время.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полуторагодовалый малыш едва не захлебнулся в ванной.

Фото:  Pexels

Теги: бассейн, сестрорецк, утонул ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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