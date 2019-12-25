Мать малыша, который утонул в сестрорецком бассейне, обратилась к Бастрыкину

Женщина имеет претензии к медикам.

Мать пятилетнего мальчика, который захлебнулся в бассейне спортклуба в Сестрорецке, попросила СК о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина уверена, что если бы медики вовремя оказали помощь ребенку, то бы не погиб. Однако главный врач больницы, где пытались реанимировать пострадавшего, считает, что у пациента не было шансов выжить: он находился под водой свыше 10 минут.

Расследование по смерти мальчика недавно завершили. Руководству Следкома доложат о результатах в ближайшее время.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полуторагодовалый малыш едва не захлебнулся в ванной.

Фото: Pexels