Краснов проверил ход строительства здания Верховного суда в Петербурге

Председатель Верховного суда оценил темпы стройки судебного квартала.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов в ходе рабочей поездки посетил строительную площадку нового здания Верховного суда в Санкт-Петербурге и проверил организацию работ на объекте. Игорь Краснов во время осмотра строительства нового здания Верховного суда подчеркнул необходимость завершения всех работ в установленные сроки.

О текущем состоянии строительства председателю Верховного суда доложил глава Судебного департамента при Верховном суде Геннадий Лопатин. По итогам доклада Игорь Краснов поручил актуализировать график выполнения строительных работ с учетом фактических сроков и этапов реализации проекта. В рамках рабочей поездки председатель Верховного суда также провел совещания с руководством Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургского городского суда. На встречах обсуждались вопросы текущей деятельности судов и организационные задачи.

Решение о переносе Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург было предложено президентом Владимиром Путиным в 2012 году. Концепция проекта неоднократно пересматривалась, а в 2022 году было окончательно утверждено размещение судебного комплекса на проспекте Добролюбова в Петроградском районе города.

Фото: Telegram / "Верховный суд России"