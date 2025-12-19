Петербурженка через Верховный суд оспорила кредит после звонка аферистов

Жительница Петербурга доказала, что кредит оформлен под давлением мошенников.

Жительница Санкт-Петербурга добилась в Верховном Суде Российской Федерации пересмотра дела о кредите, который был оформлен под влиянием телефонных мошенников, и доказала отсутствие намерения заключать договор.

Как следует из материалов суда, неизвестный связался с женщиной по телефону и убедил ее сообщить код из СМС-сообщения под предлогом отмены якобы оформленного кредита. Фактически переданный код являлся подтверждением согласия на заключение кредитного договора.

После получения доступа к информации злоумышленники перевели со счета потерпевшей более 1,3 миллиона рублей. Денежные средства были перечислены равными частями на разные счета. В исковом заявлении жительница Петербурга указала, что была введена в заблуждение и не выражала намерения оформлять кредит. Она также настаивала на том, что банк не принял мер для предотвращения сомнительных операций.

Верховный Суд отметил, что кредитная организация не отреагировала на нетипичный характер заключения договора и последующие переводы средств, что свидетельствует о ненадлежащей защите прав клиента. Суд первой инстанции ранее отказал женщине в удовлетворении иска, сославшись на формальное наличие согласия на сделку. Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение.

В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить.

Фото: Piter.TV